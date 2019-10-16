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  3. 16 Ekim 2019 20:14

Suriyeliler için yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul'da geçici koruma kaydı olmayan veya başka bir ilde geçici koruma kaydı olup izinsiz ikamet eden Suriyeli yabancıların yaşayacakları şehirlere geri dönmeleri için randevulu geri gönderme işleminin yarın başlatılacağını duyurdu.

Suriyeliler için yeni dönem başlıyor
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda, İstanbul’da izinsiz kalan Suriyeli yabancıların yarından (17 Ekim 2019) itibaren ücretsiz randevu sistemine başvurabilecekleri belirtildi. Duyuruda randevu alanların İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün belirlenen hizmet noktalarına yönlendirileceği bildirildi.

Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gidecek... Peki hangi ilde kaç Suriyeli varİstanbul’da kalış hakkı olmayan Suriye uyruklu yabancılara Geçici Koruma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince yol izin belgesi düzenlenerek, ikamet için şehirlere yönlendirilecek. 

DHA

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