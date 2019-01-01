Suriyeliler Taksim'deyeniyılı böyle kutladı

Taksim Meydanı’nda yabancı uyruklu binlerce kişi yeni yılı kutlamak için bir araya geldi. Burada toplananlar Pakistan, Afganistan ve Suriye bayrakları açtı.

2019 yılının ilk dakikaların Taksim Meydanı’nda bir Türk genci tarafından çekilen görüntüler ise sosyal medyada yeni yılın en çok izlenen videosu oldu.

Saatler içinde binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüde, Taksim Meydanı’nda halay çekip Suriye bayraklarıyla sloganlar atarak yeni yılı coşkuyla kutlayan Suriyeliler yer alıyor. Ancak kutlama yapan kalabalığın arasında hiç Türk vatandaşının olmaması dikkat çekiyor.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İHA’nın haberine göre; 2019’un ilk dakikalarında Taksim Meydanı’nda Suriye uyruklu bir şahıs 2 kadını taciz etti.

İddiaya göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 23 yaşındaki M.Z. isimli şahıs 2 kadını taciz etti. Şahıs, Meydanda bulunan Güven Timleri tarafından gözaltına alındı.