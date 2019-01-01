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  3. 01 Ocak 2019 08:22

Suriyeliler Taksim'deyeniyılı böyle kutladı

İstanbul'da bir zamanlar tüm İstanbulluların yılbaşı kutlamalarına ev sahipliği yapan Taksim Meydanı'nda dün gece çoğunluğunu Suriyeli genç erkeklerin oluşturduğu kalabalıkların 2019 kutlamaları dikkat çekti.

Suriyeliler Taksim'deyeniyılı böyle kutladı
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Taksim Meydanı’nda yabancı uyruklu binlerce kişi yeni yılı kutlamak için bir araya geldi. Burada toplananlar Pakistan, Afganistan ve Suriye bayrakları açtı.

2019 yılının ilk dakikaların Taksim Meydanı’nda bir Türk genci tarafından çekilen görüntüler ise sosyal medyada yeni yılın en çok izlenen videosu oldu.

Saatler içinde binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüde, Taksim Meydanı’nda halay çekip Suriye bayraklarıyla sloganlar atarak yeni yılı coşkuyla kutlayan Suriyeliler yer alıyor. Ancak kutlama yapan kalabalığın arasında hiç Türk vatandaşının olmaması dikkat çekiyor.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İHA’nın haberine göre; 2019’un ilk dakikalarında Taksim Meydanı’nda Suriye uyruklu bir şahıs 2 kadını taciz etti.

İddiaya göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 23 yaşındaki M.Z. isimli şahıs 2 kadını taciz etti. Şahıs, Meydanda bulunan Güven Timleri tarafından gözaltına alındı.

 

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