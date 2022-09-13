''Suriyelilere telefonda şipşak vatandaşlık'' iddiası için ilk açıklama

Zafer Partisi lideri Özdağ'ın Twitter üzerinden paylaştığı ve bir kamu hastanesinde görevli bir doktora ait olduğu iddia edilen "Suriyelilere telefonla vatandaşlık veriliyor" iddiaları için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Bir kamu hastanesinde kadın doğum uzmanı doktor olduğu iddia edilen bir kişinin telefonla vatandaşlık verildiği yönündeki beyanına ilişkin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ne yazık ki ısrarla resmi açıklamaları ve verileri görmezden gelerek hiçbir gerçekliğe dayandırılmadan, gündeme gelmek adına içerikler oluşturulmaya devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Genel Müdürlükten, sosyal medyada yer alan, "bir kamu hastanesinde kadın doğum uzmanı doktor olduğu iddia edilen bir kişinin telefonla vatandaşlık verildiği yönündeki beyanı"na ilişkin açıklama yapıldı. Türk vatandaşlığının kazanılmasının, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütüldüğü, şartları ve süreçlerinin açık ve net olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR'

"Daha önce açıkça ve görsel olarak işlem aşamalarının ayrıntılı bir şekilde Sayın Bakanımız tarafından da ifade edildiği gibi yabancının bizzat başvuruda bulunması, il aşaması, valilik komisyonu, tahkikat ve arşiv araştırması gibi birçok sürecin olumlu sonuçlandırılması halinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir.

Ne yazık ki ısrarla resmi açıklamaları ve verileri görmezden gelerek hiçbir gerçekliğe dayandırılmadan gündeme gelmek adına içerikler oluşturulmaya devam edilmektedir. Bu tür paylaşımlarda bulunmak suretiyle kurumları zan altında bırakarak algı oluşturmaya çalışanlar hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulacaktır."

NE OLMUŞTU ?

Türkiye'deki yasal ve kaçak sığınmacılarla ilgili sorunların çözümü için en büyük kamuoyunu yaratan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün sosyal medya hesabı üzerinden şoke eden bir "Suriyelilere vatandaşlık" iddiasını paylaştı.

Özdağ'ın bir kamu hastanesinde doktor olarak görevli olduğunu belirttiği kadın doğum uzmanı doktor başından geçen bir olayı anlattığı paylaşımda Suriyelilere telefonla vatandaşlık verildiği iddia edildi.

Videoda skandal iddiayı gündeme getiren kadın doktorun açıklamaları şöyle:

Bir keresinde bir hastamızın eski kayıtlarına ulaşamamıştık ve sistemi incelediğimizde kendisine yaklaşık 1 hafta önce kendisine vatandaşlık verildiğini gördük. Yeni bir TC Kimlik Numarası vardı ve kendisine sorduğumuzda, yarım Türkçe'siyle "bana sordular vatandaşlık ister misin diye sadece telefonla, ben dedim evet vatandaş oldum" dedi. Cümle olarak biz bunu duyduk."