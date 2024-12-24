Suriye'nin yollarını, köprülerini, baz istasyonlarını, limanını Türkiye yapacak!

Suriye'de yıllar süren Esad rejiminin devrilmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Suriye'deki havaalanları ve demiryolu eksikliklerini Türkiye'nin gidereceğini açıkladı.

Anadolu Yayıncıları Federasyonu'na konuk olan Abdülkadir Uraloğlu; Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Şam ve İstanbul arasındaki seferleri yeniden başlatmak istediklerini ifade eden Bakan Uraloğlu; "Cep telefonunu bırakın normal telefon bile çalışmıyor. Suriye’nin parasını Rusya basıyor. Böyle ülke yönetimi olur mu. Türkiye olarak bu konuya da el atacağız." dedi.

Suriye ile deniz yetki alanı anlaşması imzalayacaklarını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu; Suriye'deki havaalanları ve demiryolları eksikliklerini de bakanlık olarak gidereceklerini aktardı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

M4 ve M5 karayolunda iyileştirme yapıyoruz. Yıkılan köprüleri yapıyoruz.

Cep telefonunu bırakın normal telefon bile çalışmıyor. Suriye’nin parasını Rusya basıyor. Böyle ülke yönetimi olur mu. Türkiye olarak bu

konuya da el atacağız.

İlk etapta Şam- İstanbul seferlerini başlatacağız. Tika ve Afad aracılığıyla altyapı yatırımları yapılacak.

Kalkınma yolu projesi çerçevesinde Irak’ın Fav limanı bu yıl açılacak. Bu yol 1200 kmlik bir yoldur. Irak yönetimi ile Kuzey Irak yönetimi arasında bir görüş ayrılığı var. Kalkınma yolu projesi Suriye’den geçebilir olmalı.