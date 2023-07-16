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Sürücüler dikkat! İstanbul-Ankara yolunda çalışma başlıyor

Sürücüler dikkat! İstanbul-Ankara yolunda çalışma başlıyor
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Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu'nda yapılacak çalışma nedeniyle Gümüşova – Gölyaka kavşağı arasında trafiğin her iki yönde kontrollü olarak sağlanacağını duyurdu.

Anadolu Otoyolu’nda üstyapı onarım çalışması başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara – İstanbul Otoyolu’nun Gümüşova – Gölyaka kavşağı arasında çalışamalar nedeniyle trafik 6 gün boyunca her iki yönde kontrollü olarak sağlanacak.

Açıklamada, “Anadolu Otoyolu’nun Hendek Kavşağı ile Gölyaka Kavşağı arasında yer alan O-4/22 Km: 12+270 - Km: 15+150 arası Ankara istikametinde çalışmalar devam etmekte ve trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.” denildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmalarını ve yol boyunca yapılacak bilgilendirmelere uymaları gerektiğini kaydederek, trafiğin normale dönüşü için planlanan tarihin 21 Temmuz saat 17.00 olduğunu bildirdi.

Etiketler istanbul ankara otoyol
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