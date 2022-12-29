Sürücülere ''yılbaşı'' uyarısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, yılbaşı gecesi alkol tüketiminin arttığına dikkat çekerek sürücülere uyarıda bulundu.

Yılbaşına sayılı günler kala Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın'dan sürücülere yılbaşı gecesi için uyarıda bulundu.

Yılbaşı geceleri alkol alım oranının arttığını belirten Apaydın, sürücülere alkollü araç kullanmama çağrısı yaptı.

"TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANIN"

Alkollü araç kullanmak kadar tehlike bir şey olmadığını dile getiren Apaydın, alkol alan sürücülerin taksi ve toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri gerektiğini söyledi.

"Alkollü olduğunuzda veya araç kullanmakta tereddüt ettiğiniz zaman taksi duraklarımız bir telefon kadar size yakındır" ifadelerini kullanan Apaydın, alkollü sürücüleri yılbaşı gecesi taksiye binmeleri konusunda uyardı.