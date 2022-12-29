  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sürücülere ''yılbaşı'' uyarısı

Sürücülere ''yılbaşı'' uyarısı

Sürücülere ''yılbaşı'' uyarısı
Güncelleme:

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, yılbaşı gecesi alkol tüketiminin arttığına dikkat çekerek sürücülere uyarıda bulundu.

Yılbaşına sayılı günler kala Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın'dan sürücülere yılbaşı gecesi için uyarıda bulundu.

Yılbaşı geceleri alkol alım oranının arttığını belirten Apaydın, sürücülere alkollü araç kullanmama çağrısı yaptı.

"TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANIN"

Alkollü araç kullanmak kadar tehlike bir şey olmadığını dile getiren Apaydın, alkol alan sürücülerin taksi ve toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri gerektiğini söyledi.

"Alkollü olduğunuzda veya araç kullanmakta tereddüt ettiğiniz zaman taksi duraklarımız bir telefon kadar size yakındır" ifadelerini kullanan Apaydın, alkollü sürücüleri yılbaşı gecesi taksiye binmeleri konusunda uyardı.

Etiketler yılbaşı alkollü araç kullanımı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili isim açıkladı: EYT Meclis'e ne zaman girecek?
Son anketten Erdoğan'a iki kötü haber
EYT’de emekli maaşı için 3 formül! Tek tek hesaplandı: İşte zamlı yeni emekli maaşı tablosu
EYT'liler ne kadar tazminat alacak? İşte çalışma süresine göre kıdem tazminatı hesaplaması
Parasını faize yatıranlar dikkat! Süre uzatıldı
Kılıçdaroğlu sıradaki müjdeyi açıkladı: ''ÖTV indirimi''
EYT'liler SGK binası önünde kuyruk oluşturdu
İstanbul'da gizli kamera rezaleti! İş yerindeki sapık patron çıktı
Bir garip soygun girişimi! Koltuk değneğiyle gelip, meyve bıçağı çıkardı
Tartışmaların odağındaki AK Partili Taşkesenlioğlu mal varlığını açıkladı