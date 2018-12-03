Suudi Veliaht Prens'e büyük şok

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'e giden Muhammed bin Selman, ülke lideri Abdulaziz Buteflika tarafından 'grip' olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi.



Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk yurt dışı turuna çıkan ve G-20 zirvesine katılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cezayir'de beklemediği bir sürpriz yaşadı.

Cezayir lideri Abdulaziz Buteflika, grip olduğu için Veliaht Prens'le görüşmeyeceğini açıkladı.

Pazar günü Cezayir'e inen Suudi Prens Selman, Başbakan Ahmed Uyahya tarafından karşılanmıştı ve iki isim başbaşa görüşmüştü.

Veliaht Prens, Kuzey Afrika ülkesinden yarın ayrılacak.

Prens, G-20'den önce gittiği Tunus'ta ise protestolarla karşılanmıştı. Sokağa çıkan Tunuslular, ellerinde testereler taşımıştı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşi şekilde öldürüldü. Cinayeti günler sonra kabul eden Riyad yönetimi, halen cesedin yerini açıklamış değil.

Arjantin'deki G-20 zirvesiyle ilk kez uluslararası toplumun önüne çıkan Veliaht Prens Selman, liderlerden beklediği yakınlığı göremedi ve yalnızca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le şakalaştı.