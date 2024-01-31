Taciz ateşi açan PKK'lı teröristlere ağır darbe
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/mQwXZoiNOP
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol