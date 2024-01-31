Taciz ateşi açan PKK'lı teröristlere ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.