Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis cezası talebi

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan yargılandığı davada cezalandırılması talep edildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır, Mersin, Ankara ve Mardin'deki konuşmalarında 'Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' gerekçesiyle açılan ve 4 dosyanın birleştirildiği davanın duruşması, Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş, duruşmaya katılmazken; avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, Demirtaş'ın, Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle açılan 2 dava dosyasının birleştirilmesine karar verdi, Ankara ve Mardin'deki ifadelerine ilişkin dosyaların birleştirme talebini ise uygun görmedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme savcısı, dosya hakkında mütalaasını verdi. Mütalaada Demirtaş'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme hakimi, Demirtaş'ın sonraki celseye katılmaması halinde 'susma hakkını kullandığının kabul edileceği'ne yönelik ihtarda bulunulmasına karar verdi. Demirtaş'ın avukatı, mütalaaya karşı ek süre isterken; duruşma 6 Ocak'a ertelendi. 

TAHLİYESİ BEKLENİYORDU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik kararına Türkiye'nin yaptığı itirazı reddetmişti. Bu karar sonrası Demirtaş'ın avukatları tahliye talebinde bulunmuştu. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin önünde olan bir konu bu. Takdir tamamen yargının AYM kararı kesinleşene kadar. İlgililer başvurusunu yaptı. Bu konuda tamamen değerlendirmeyi bekleyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

