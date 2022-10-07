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Takasbank, VİOP’ta pozisyon limitlerini değiştirdi

Takasbank, VİOP’ta pozisyon limitlerini değiştirdi

Takasbank, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), pay dayanak varlığa bağlı sözleşmeler için fiziki teslimat sürecinde oluşabilecek risklerin en aza indirilmesini teminen piyasa ve sicil bazında pozisyon limitlerini düşürdü.

Takasbank’ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Merkezi Karşı Taraf (MKT) fonksiyonu çerçevesinde yönetilen risklerin azaltılabilmesi amacıyla bazı düzenleme değişikliklerine gidildiği duyuruldu.

Açıklamada, pay dayanak varlığa bağlı sözleşmeler için fiziki teslimat sürecinde oluşabilecek risklerin en aza indirilmesini teminen piyasa bazında pozisyon limitinin yüzde 100’den yüzde 50’ye, sicil bazında pozisyon limitinin ise yüzde 5’ten yüzde 3’e indirildiği belirtildi.

Sicil bazında pozisyon limiti değişikliği ile birlikte yaşanacak olası aşımların piyasayı olumsuz etkilememesi amacıyla bu değişiklik için bir aylık bir geçiş süreci verileceği kaydedilen açıklamada, bununla birlikte, paya dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde piyasa yapıcı hesaplar için uygulanan limit istisnasının da kaldırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, üyelerin taşıyabilecekleri pozisyonların, finansal yeterlilikleri ve özkaynak düzeyleri dikkate alınarak sınırlandırıldığı ve belirlenen sınırların aşılması durumunda ise ek teminat talep edildiği belirtilerek “Bahse konu sınırların aşılması durumunda bu sürecin daha maliyetli hale getirilmesi amacıyla hâlihazırda uygulanan aşım katsayılarında güncellemeler yapılmış olup ek teminat hesabında ise oluşan yükümlülükler için yüzde 30 asgari nakit teminat oranı uygulamaya başlanacaktır. Yeni katsayıların ve asgari nakit teminat oranının uygulanması için on beş günlük bir geçiş süreci öngörülmüştür.” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler Takasbank viop VİOP limit limit değişimi mkt borsa bist borsa istanbul
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