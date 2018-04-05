Taksi durağı işletmecisi bakın kim çıktı !

İstanbul’da terör örgütü Maosit Komünist Parti (MKP)'ye silah temin ettikleri ve örgütün “silah zulacısı” oldukları belirlenen 2 şahıs yakalanıp gözaltına alındı. Baretta ve kurusıkıdan bozma 2 silahla yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheliden birisi taksi durağı işletmecisi çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekiplerince terör örgütü Maoist Komünist Parti (MKP) nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, örgüt adına “silah zulacılığı” yapan ve örgütsel eylemlerde kullanılmak üzere örgüt mensuplarına silah temin ettiği belirlenen 2 şahıs tespit edildi.

BİR BARETTA, BİR KURUSIKIDAN BOZMA 2 SİLAH

Tespitin ardından harekete geçen TEM ekipleri, savcılık kararıyla dün 4 Nisan Çarşamba günü Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde yapılan baskınla adreslerde aramalarda bulunan TEM ekipleri bir adet Baretta marka 9 mm çapında silah ile bu silaha ait şarjör ve mermilerin yanı sıra, bir adette kuru sıkıdan bozma tabanca ile bu tabancaya ait mermiler ele geçirdi.

ÖRGÜTSEL PANKART , DOKÜMAN VE DİJİTAL MALZEMELER

Silahların bulunduğu adreslerin sahibi olarak Murat U.ile Hüseyin U.B.isimli şahısları gözaltına alıp emniyete götüren TEM ekipleri, aramalarda bulunduğu adreslerde MKP adına düzenlenmiş 3 adet örgütsel pankart ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemede ele geçirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan caddesinde bulunan TEM Şube’sine ele geçen silah ve örgütsel malzemelerle götürülüp sorguya alınan 2 şüpheliden Murat U.nun, ikamet ettiği aynı mahallede taksi durağı ve kafeterya işletmeciliği yaptığı ve örgüt adına silahlı eylemlerde kullanılmak üzere silah temin edip saklayan örgütün “silah zulacısı” olduğu tespit edildi. Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.