Hakkari'de askeri araç devrildi: 17 yaralı
Hakkari'de askeri araç devrildi: 17 yaralı
Düşen Türk jetiyle ilgili flaş gelişme
Düşen Türk jetiyle ilgili flaş gelişme
Açıklandı ! 3 bin 560 astsubay alınacak...
Açıklandı ! 3 bin 560 astsubay alınacak...
AK Partili Belediye Başkanı partisinden ihraç edildi !
AK Partili Belediye Başkanı partisinden ihraç edildi !
Karadeniz'de PKK'lılarla çatışma ! Takviye sevkedildi
Karadeniz'de PKK'lılarla çatışma ! Takviye sevkedildi
Eskort sitesi tuzağı ! Binlerce kişi...
Eskort sitesi tuzağı ! Binlerce kişi...
YÖK Başkanı Saraç'tan saldırı açıklaması !
YÖK Başkanı Saraç'tan saldırı açıklaması !
FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon: 28 gözaltı
FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon: 28 gözaltı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Nisan 2018 23:18

Taksi durağı işletmecisi bakın kim çıktı !

İstanbul'da terör örgütüne silah sağlayan 2 kişi gözaltına alındı.

Taksi durağı işletmecisi bakın kim çıktı !
A+ A-

İstanbul’da terör örgütü Maosit Komünist  Parti (MKP)'ye silah temin ettikleri ve örgütün “silah zulacısı” oldukları belirlenen 2 şahıs yakalanıp gözaltına alındı. Baretta ve kurusıkıdan bozma 2 silahla yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheliden birisi taksi durağı işletmecisi çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekiplerince terör örgütü Maoist Komünist Parti (MKP) nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, örgüt adına “silah zulacılığı” yapan ve örgütsel eylemlerde kullanılmak üzere örgüt mensuplarına silah temin ettiği belirlenen 2 şahıs tespit edildi.

BİR BARETTA, BİR KURUSIKIDAN BOZMA 2 SİLAH

Tespitin ardından harekete geçen TEM ekipleri, savcılık kararıyla dün 4 Nisan Çarşamba günü Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde yapılan baskınla adreslerde aramalarda bulunan TEM ekipleri bir adet Baretta marka 9 mm çapında silah ile bu silaha ait şarjör ve mermilerin yanı sıra, bir adette kuru sıkıdan bozma tabanca ile bu tabancaya ait mermiler ele geçirdi.

ÖRGÜTSEL PANKART , DOKÜMAN VE DİJİTAL MALZEMELER

Silahların bulunduğu adreslerin sahibi olarak Murat U.ile Hüseyin U.B.isimli şahısları gözaltına alıp emniyete götüren TEM ekipleri, aramalarda bulunduğu adreslerde MKP adına düzenlenmiş 3 adet örgütsel pankart ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemede ele geçirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan caddesinde bulunan TEM Şube’sine ele geçen silah ve örgütsel malzemelerle götürülüp sorguya alınan 2 şüpheliden Murat U.nun, ikamet ettiği aynı mahallede taksi durağı ve kafeterya işletmeciliği yaptığı ve örgüt adına silahlı eylemlerde kullanılmak üzere silah temin edip saklayan örgütün “silah zulacısı” olduğu tespit edildi.  Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

zula , silah , terör örgütü , taksi durağı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM