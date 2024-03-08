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  3. İstanbul Valiliği'nden tepki çeken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kararı

Taksim-Şişhane metro istasyonu kapatıldı

Taksim-Şişhane metro istasyonu kapatıldı
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İstanbul Valiliği, Kadınlar günü eylemleri nedeniyle saat 14.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.

Ülkenin dört bir yanında kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle alanlarda toplanacağını duyurdu. İstanbul’da da her yıl olduğu gibi bu yıl da kadınlar, Feminist Gece Yürüyüşü için saat 19.30’da Taksim için çağrıda bulundu.

İstanbul Valiliği, 8 Mart nedeniyle, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi. Metro İstanbul, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”

Etiketler "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kadınlar günü istanbul metrosu metro metro kapatıldı
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