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Taksim'de İran protestosuna müdahale: 1 gözaltı

Taksim'de İran protestosuna müdahale: 1 gözaltı

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin öldürülmesi protesto etmek için Türkiye’deki İranlıların Taksim Meydanı’nda toplanmasına polis müdahale etti.

Kıyafetlerinin İslam’a uygun olmadığı gerekçesiyle “İran Ahlaki Emniyet Polisi” (Gaşt- e Erşad) tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin dövülerek öldürülmesi tüm dünyada tepki ile karşılandı.

İSTANBUL'DA EYLEM
İran rejimini protesto etmek için Türkiye’deki İranlıların Taksim Meydanı’nda düzenlenmek istediği gösteriye polis izin vermedi. 

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaklaşık 100 kişilik kalabalığı İstiklal Caddesi ve Sıraselviler Caddesi’ne yönlendiren polis, bir kadını gözaltına aldı.

İKİNCİ GRUP DA DAĞITILDI
İlk protestodan 15 dakika sonra Taksim Meydanı’nda buluşan bir diğer İranlı grup ise Elmadağ ve Talimhane istikametine doğru dağıtıldı

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Etiketler taksim protesto
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