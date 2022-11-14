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Taksim'deki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseldi

Taksim'deki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseldi
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İstanbul Taksim'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 48'e yükseldi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen terör saldırısıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 48'e yükseldi.

VALİ YERLİKAYA YARALILARIN DURUMUNU AÇIKLADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananlarla ilgili son durumu paylaştı.

Yerlikaya, "İstiklal Caddesi'ndeki patlama nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yaralımız taburcu oldu.  18 hastamız serviste,  6 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor. 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmaları için dua ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Etiketler taksim terör saldırısı gözaltı
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