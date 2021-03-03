  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tamir ettiği otomobil 2 metre yükseklikten üzerine düştü

Tamir ettiği otomobil 2 metre yükseklikten üzerine düştü

Tamir ettiği otomobil 2 metre yükseklikten üzerine düştü

Bursa’da tamir için yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırılan otomobil, 62 yaşındaki adamın üzerine düştü.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi’ndeki oto tamir dükkanında meydana geldi. Atölye sahibi Halil İbrahim Keskin, tamir için getirilen otomobili, araç asansörüyle yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırdı. Ardından da tamire başladı.

Ancak otomobil, Keskin’in üzerine düştü. Otomobilin altında kalan Keskin çevredekiler tarafından kurtarılıp, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Keskin, tedaviye alındı. 

Etiketler kaza otomobil yükseklik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP'den ''Bizde kıvırma yoktur'' diyen Bahçeli'ye videolu yanıt
CHP'den ''Bizde kıvırma yoktur'' diyen Bahçeli'ye videolu yanıt
İşte son 3 ayın 16 seçim anketinin ortalaması
İşte son 3 ayın 16 seçim anketinin ortalaması
Enflasyon rakamları sonrası dolar, euro ve altında son durum
Enflasyon rakamları sonrası dolar, euro ve altında son durum
Kimsesizler mezarlığına defnedilecekti, öğrencileri sahip çıktı
Kimsesizler mezarlığına defnedilecekti, öğrencileri sahip çıktı
Bakanlık'tan gece yarısı genelgesi! Çalışma saatleri yine değişti
Bakanlık'tan gece yarısı genelgesi! Çalışma saatleri yine değişti