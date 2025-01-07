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Tarım Kredi'de 5,5 milyon TL'lik vurgun: Çok sayıda gözaltı var

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Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.’yi 5.5 milyon TL zarara uğratan, aralarında şirket çalışanı bulunduğu 7 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Tarım Kredi tarafından yapılan suç duyurusunun ardından, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında; şirketin Muhasebe Yönetmeni G.B.'nin, mal kabul işlemleri yapılmadan, sahte alımlar göstererek, Tarım Kredi’yi zarara uğrattığı tespit edildi.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.’yi 5.5 milyon TL zarara uğratan, aralarında şirket çalışanı G.B.'nin de bulunduğu 7 şüpheli, Ankara ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İlk belirlemelere göre, G.B. tarafından yapılan alımlarda, gerçekte hiçbir mal alınmayan/ teslim edilmeyen 3 şirkete, 5 milyon 644 bin 414,29 TL'lik ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, şirketin yaptığı ödemelerden kendi komisyonlarını aldıktan sonra, kalan parayı G.B. ve eşinin hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.’yi 5.5 milyon TL zarara uğratan, aralarında şirket çalışanı G.B.'nin de bulunduğu 7 şüpheli, Ankara ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, G.B.'nin kişisel hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelinin haksız kazancın bir kısmıyla ev aldığı, büyük bir kısmıyla ise kumar oynadığı belirlendi.  Ankara ve Çankırı’da bugün eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan G.B.'nin evinde yapılan aramada ise çok miktarda nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

DHA

Etiketler Tarım Kredi tarım kredi marketleri vurgun usülsüzlük dolandırıcılık
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