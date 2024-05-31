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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere ödeme müjdesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere ödeme müjdesi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere güzel bir haber vererek 30 milyon 54 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesi yapılacağını duyurdu. Ödemeler, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hububat, baklagil, dane mısır, kırsal kalkınma yatırımları, sertifikalı tohum üretimi ve mazot-gübre desteği olmak üzere toplamda 30 milyon 54 bin lira tarımsal destekleme ödemesi gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Ödemelerin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "Toplamda 30 milyon 54 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 14 milyon 57 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 9 milyon 600 bin 200 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 5 milyon 904 bin 44 lira, mazot ve gübre desteği için 492 bin 756 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Etiketler çiftçi ödeme tarım
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