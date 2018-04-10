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  3. 10 Nisan 2018 16:58

Tarla süren çiftçi bacağını kaptırdı

Manisa'da tarlasını çapalayan çiftçi bacağını tarım makinesine yaptırdı.

Tarla süren çiftçi bacağını kaptırdı
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Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesinde tarlasını çapalayan çiftçi bacağını tarım makinesine kaptırdı.

Bacağı koparak ağır yaralanan çiftçi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine hava ambulansı ile sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre kendi tarlasını sürmek için çalışmaya başlayan 74 yaşındaki Kasım Çimen çapa motorunu geriye taktığı sırada sol bacağını çapa motorunun bıçaklarına kaptırdı. Ayağındaki çizmenin de etkisiyle çapa motorunun bıçaklarına dolanan bacak diz kapağının altından koptu.

Çevredekilerin haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri bacağı kopan çiftçiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bacağı koparak ağır yaralanan yaşlı adam Demirci Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından hava ambulansı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Yaşlı adamın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 

İHA

bacak , tarla , çiftçi , tarım makinesi
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