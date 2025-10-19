Tasarruf yine sözde kaldı: Kamudaki 120 bin araçtan 1.395 tanesi satıldı

AK Parti iktidarının geçen yıl açıkladığı kamudaki tasarruf tedbirlerine rağmen, kamudaki 120 bin araçtan sadece 1.395 adedinin satıldığı ortaya çıktı.

AK Parti iktidarının geçen sene mayıs ayında aldığı tasarruf kararıyla kamudaki mevcut araçların gözden geçirilerek ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilmesine karar verilmişti.

Ancak AK Parti tarafından TBMM’ye sunulan Bütçe Gerekçesi’nde yer alan verilere göre iktidarın bu tasarruf hamlesi sadece kağıtta kaldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, tasarrufun sözde kaldığına, gelecek yıl kamuya bin 667 araç alınacağına, kamudaki 120 bin araçtan ise sadece bin 395’inin fazlalık olarak görüldüğüne dikkat çekti.

Kamudaki tasarruf önlemlerine karşın gelecek yıl bin 667 araç daha alınacağını belirten Bakırlıoğlu, “Tasarruf tedbirlerine rağmen, 2024’te 111 bin 599 olan kamudaki araç sayısı, Haziran 2025 itibarıyla kiralık araçlar hariç 120 bin 817’ye ulaşmış. Gelecek yıl da 1667 araç daha alınması öngörülüyor. Tedbirler kapsamında Özelleştirme İdaresi’ne satışı yapılması için verilen araç sayısı ise bin 395 olmuş. Bunlardan da sadece 360 adeti satılabilmiş” dedi.

Bakırlıoğlu, “Kamuda gerçekten bir tasarruf hedefleniyorsa önce lüks makam araçlarının gözden geçirilmesi gerekiyor. 360 tane araç satıldı diye kamuoyuna ‘tasarruf yapıyoruz’ asla denemez. Üstüne bir de hâlâ kamuya araç almaya devam ederken… Yani ‘tasarruf’ diyerek vatandaşa kemer sıktıran iktidar, kendi araç filosunu büyütmeye devam ediyor. Bu resmen dostlar alışverişte görsün demek oluyor” değerlendirmesini yaptı.

Öyle ki 1,5 yılda kamudaki 120 bin araçtan sadece 1.395'inin satıldığı ortaya çıkarken Bütçe Gerekçesi’ne göre taşıt ve iş makinelerinin idareler adına satılması konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilendirildi.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre satışa yönelik esas ve usulleri belirleme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Ticaret Bakanlığı ile “www.eihale.gov.tr” uzantılı Elektronik İhale Portalı’nın kullanılmasına yönelik olarak 30 Ekim 2024 tarihinde protokol yapıldı. İhalelere 5 Ocak 2025 tarihinde başlandı. Kamu idareleri tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan bin 395 adet taşıtın satışı talep edildi. 21 Ağustos itibariyle 920 ihale yapıldı. Bu kapsamda 360 taşıtın satışı gerçekleştirildi. Sözleşmesi imzalanan taşıt sayısı 305. İhaleye hazır haldeki taşıt sayısı da 180. Tüm bu araç satışlarından ise KDV dahil 121.6 milyon lira gelir elde edildi.

Cumhuriyet