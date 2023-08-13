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Tatil beldesinde fırtına alarmı: Tüm plajlar kapatıldı

Tatil beldesinde fırtına alarmı: Tüm plajlar kapatıldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısı sonrasında Tekirdağ'ın tatil beldelerinden Şarköy'de ekipler alarma geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu.

Uyarının ardından Şarköy'de Kaymakam Hakan Kılınçkaya başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Komisyonu ilçede, bugün plajların halkın kullanımına kapatılması kararı aldı.

Kararda, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü tarafından 13 Ağustos 2023 tarihinde bölgemizde şiddetli fırtına olacağı uyarısı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla ilçemiz sınırları içerisindeki plajların halkımızın kullanımına kapatılmasına karar verilmiştir" denildi. 

Etiketler tatil tatil beldesi fırtına
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