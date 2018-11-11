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  3. 11 Kasım 2018 09:54

Taziye yolunda can pazarı: 3 ölü

Erzurum'da taziyeye gidenleri taşıyan otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Taziye yolunda can pazarı: 3 ölü
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Erzurum’un Horasan ilçesinde taziyeye gidenleri taşıyan otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan taziye için Ağrı'nın Tutak ilçesine giden Öner Cesim yönetimindeki 34 NF 4913 plakalı otomobil, Horasan ilçesine 20 kilometre kala Çakmak köyü yol ayrımında Hüsamettin Karakoç idaresindeki ters şeride giren tırla çarpıştı. Kazada hurda yığınına döndü araç içerisinde bulunan Söylemez Öner, Yazgül Öner ve otomobil sürücüsü Cesim Öner olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada yaşamını yitirenler Horasan ilçe itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılarak olay yerindeki ambulanslar ile Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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