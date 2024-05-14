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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ''yeni anayasa'' ziyareti

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ''yeni anayasa'' ziyareti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilere yeni anayasa konusunda ziyaretlerini sürdürüyor. 

Kurtulmuş, daha önce CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi ile görüşmeler yapmıştı.  Kurtulmuş, bugün de MHP TBMM Grubu'na ziyarette bulundu.  Kurtulmuş, MHP’nin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “İnşallah Türkiye yeni Anayasa çalışmaları ile birlikte darbelerin ürünü olan kaç sefer değişirse değişsin o darbelerin ruhunu taşıyan, bu Anayasadan kurtulacak sivil demokratik kapsayıcı yeni bir Anayasa ile, yeni bir Anayasa çalışması ile karşı karşıya kalacaktır. Bende bu süreci mümkün olduğunca açık, şeffaf, herkesin görüşlerini oldukça net bir şekilde paylaştığı, sadece Meclis’te grubu bulunan partilerin değil, grubu bulunmayan partilerin de üniversitelerin, yargı camiasının, sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye’de bu konuyla benim de yapıcı bir fikrim var diyen herkesin fikirlerine açık bir süreci yöneteceğiz” dedi.

"YENİ ANAYASA DARBELERİN RUHUNDAN KURTULACAKTIR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü. Makamında gerçekleşen görüşmeden sonra Kurtulmuş açıklama yaptı. Kurtulmuş, Anayasa çalışmaları kapsamında kapsamlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, “İnşallah Türkiye yeni Anayasa çalışmaları ile birlikte darbelerin ürünü olan kaç sefer değişirse değişsin o darbelerin ruhunu taşıyan, bu Anayasadan kurtulacak sivil demokratik kapsayıcı yeni bir Anayasa ile, yeni bir Anayasa çalışması ile karşı karşıya kalacaktır. Bende bu süreci mümkün olduğunca açık, şeffaf, herkesin görüşlerini oldukça net bir şekilde paylaştığı, sadece Meclis’te grubu bulunan partilerin değil, grubu bulunmayan partilerin de üniversitelerin, yargı camiasının, sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye’de bu konuyla benim de yapıcı bir fikrim var diyen herkesin fikirlerine açık bir süreci yöneteceğiz. Sonunda söz de karar da Meclisindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin değerli üyeleri Anayasa ile ilgili oylaması yapacaktır. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır, Türkiye’yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir Anayasaya kavuşacaktır”

Etiketler anayasa numan kurtulmuş bahçeli
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