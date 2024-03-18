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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan iftar yemeğinde Çanakkale mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan iftar yemeğinde Çanakkale mesajı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamalarda, "Emperyalistlerin bu ülkeye dair hedeflerinin değişmediği gibi, milletimizin milli özellikleri de Allah'a şükürler olsun ki hala yerinde durmaktadır" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu’nda şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar yemeğinde konuştu.

Kurtulmuş, aradan bir asır geçmesine rağmen milletin ruh halinin değişmediğini belirterek, “Çanakkale ecdadımızın sıra dağlar gibi durarak şehit olduğu Çanakkale Geçilmez Destanı'nda yazmasının arkasındaki ruh haline sahip olan milletimiz, aynı delalette, aynı bilinçte durmaktadır. Emperyalistlerin bu ülkeye ait emelleri hiç değişmediği gibi, bu milletin milli hasletleri de Allah'a çok şükür bir şekilde yerinde durmaktadır. Bugün de sınır içinde, sınır dışında Türkiye'ye karşı hain pusular kuran, hain emeller taşıyan emperyalist güçler tarafından büyütülerek, beslenerek, güçlendirilerek ortaya salınan, Türkiye’yi bir şekilde ayaklarından çekmek, durdurmak için teröre alet olanlara karşı milletimizin evlatları direnmektedir” dedi.

Etiketler numan kurtulmuş Çanakkale iftar
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