  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı

TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı

TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın Washington'da yaptığı sunumda, dezenflasyon konusunda gerekli adımların atıldığı ve daha fazlasının yapılacak olduğu mesajı verildi.

IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunan TCMB Başkanı Karahan, "Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı bir sunum yaptı.

Parasal duruşun önemli ölçüde sıkılaştırıldığına işaret edilen sunumda, mart ayında ek sıkılaştırma adımlarının atıldığı kaydedildi.

Karahan'ın sunumunda, Türkiye'nin dezenflasyon patikasına dair, finansal koşulların politika faizi artışlarının ardından sıkılaştığına işaret edildi.

Bireysel kredi büyümesinin yavaşladığı ve mart sonu itibarıyla yüzde 12,4'e düştüğü belirtilen sunumda, TL ticari kredi büyümesi normalleşirken, yabancı para kredi büyümesinin arttığı aktarıldı.

TL mevduatların payının arttığı ifade edilen sunumda, getiri eğrisinin de parasal sıkılaşmaya paralel olarak değiştiği kaydedildi.

İç talebin normalleşme işaretleriyle birlikte dirençli kalmayı sürdürdüğüne dikkati çekilen sunumda, ithalattaki düşüşle dış ticaret dengesinin iyileştiği vurgulandı.

"DIŞ BORÇ ÇEVİRME ORANI ARTTI"

TCMB Başkanı Karahan'ın sunumunda, cari dengenin iyileşmeye devam edeceğinin altı çizilerek, Türkiye'nin ülke risk priminin düştüğü ve ülkenin dış finansmana erişiminin güçlenmesiyle dış borç çevirme oranının arttığı kaydedildi.

Sunumda, dayanıklı tüketim mallarında fiyat artışlarının gerilediği, hizmet enflasyonunda zorluk olduğu ancak önümüzdeki dönemde hizmet enflasyonunda düşüşe katkı sağlayacak unsurların bulunduğu vurgulandı.

Sunumda, "Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan fikir birliği var" ifadesine yer verilirken, enflasyonun 2024'ün ikinci yarısından hem aylık hem yıllık bazda düşeceği belirtildi.

Etiketler tcmb Karahan enflasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
YSK Başkanı Yener'den Hatay ve Ordu açıklaması YSK Başkanı Yener'den Hatay ve Ordu açıklaması Kriptocular dikkat: Bitcoin'de halving geri sayımı başladı Kriptocular dikkat: Bitcoin'de halving geri sayımı başladı Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emeklilere ara zam açıklaması Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emeklilere ara zam açıklaması Hastane randevuları için yeni kural Hastane randevuları için yeni kural Altın uçuşta... Dolar ve Euro zirveye yapıştı Altın uçuşta... Dolar ve Euro zirveye yapıştı Emniyet verilerini paylaşan ''Bombacı Mülayim'' polis çıktı Emniyet verilerini paylaşan ''Bombacı Mülayim'' polis çıktı Çanakkale'de tarihi keşif: Kayıp Osmanlı kalesinin yeri tespit edildi Çanakkale'de tarihi keşif: Kayıp Osmanlı kalesinin yeri tespit edildi Bahçede hasat başladı: Kilosu 350 TL'ye kadar çıkıyor Bahçede hasat başladı: Kilosu 350 TL'ye kadar çıkıyor Uzmanı uyardı: Altın alırken ses kontrolü yapın Uzmanı uyardı: Altın alırken ses kontrolü yapın Erdoğan'dan olay olacak sözler: ''Sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar...'' Erdoğan'dan olay olacak sözler: ''Sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar...''