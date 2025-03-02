Teğmenlerin ihracına ''hayır'' oyu vermişti: O Tuğgeneral emekliliğini istedi

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni bittikten sonra alanda kılıçla yemin edip "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan 5 teğmenin ihraç kararına karşı oy kullanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Hakan Tutucu emekliye ayrılmak istedi.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıçla yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan 5 teğmen ve 3 komutanı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki karar 5'e karşı 4 oyla alınmıştı.

Teğmenlerin ihracına karşı oy kullanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Hakan Tutucu emekliliğini istedi. Sözcü TV'den İlknur Yağumli'nin haberine göre, Tutucu dün emeklilik dilekçesini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sundu.

İhraç kararına şerh düşen Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan da emekliliğini istemiş, Milli Savunma Bakanlığı 20 Şubat'taki açıklamasında talebin kabul edildiğini duyurmuştu.

Emekli Tümamiral ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tuğgeneral Hakan Tutucu yıllardır yapılan rutin bir seremoni, Atatürk düşmanlığı merkezine oturtulan algı faaliyetleri ile krize evirilmiş, kriz yönetilememiştir" dedi.

İhraç kararının ardından iki generalin görevinden ayrıldığına dikkat çeken Bağcıoğlu, şöyle devam etti:

"30 Ağustos 2024’den bugüne kadar her biri Atatürk ve TSK sevdalısı; mesleklerinin başındaki beş teğmenimiz, ömürleri vatan savunmasında geçmiş üç kahraman subayımız, tecrübeli iki generalimiz maalesef TSK’dan ayrılmak durumunda kalmıştır. Tören sonrası yapılan subaylık yemini merasimi mi, bu tasfiyeler mi devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarına ağır zarar vermiştir? Son 23 yıldır bu memlekette; yaşamlar da kariyerler de maalesef hep yarıda kalıyor."