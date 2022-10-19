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Tek kelimeyle dehşet: Öldüresiye dövüp videoya kaydettiler

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Şanlıurfa’da iki aile arasındaki alacak verecek kavgası sonrası, olaydan haberi olmayan Cemil Ç. (53), pamuk suladığı tarlada öldüresiye dövüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Dolutepe kırsal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre iki aile arasında kırsal mahallenin içerisinde alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavga bittikten sonra eline sopa alan şahıslar, tarlada pamuk sulayan ve olaydan haberi olmayan Cemil Ç.’nin (53) yanına gitti.

DARP ANINI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER
Cemil Ç.’yi darp etmeye başlayan şahıslar, o anları ise cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde ellerinde sopalar olan şahısların yerdeki Cemil Ç.’ye vurması ve araya girenlerin ayırmak istemesi yer alıyor. Görüntüleri ele geçiren jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanırken yaralı şahıs ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilen şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler dayak ölüm urfa
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