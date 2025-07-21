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İstanbul'da yol verme kavgası: Tekme tokat dövdüler

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İstanbul Fatih'te bir sürücü, yol verme nedeniyle tartıştığı şahıslar tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Fatih Hocapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir işletmenin yetkilisi olan Z.K ile ters istikamette bekleyen K.A. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesiyle işletme yetkilisi ve yanındaki 3 kişi sürücüyü darp etti. Olayda K.A. yere düşerken, şahıslar yumruk ve tekmelerle saldırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün darp edilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda saldırganların kimleri belirlendi. İşletme yetkilisi Z.K. ile. Z.K., M.Y. ve F.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Sürücünün 4 şahıs tarafından darp edildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürünün yere düştüğü ve şüphelilerin saldırdığı görüldü.

İHA

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Etiketler fatih yol verme kavgası
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