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Tekel bayisinde tüfekli müşteri paniği

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Ankara'da bir tekel bayisine elinde tüfekle giren bir kişi esnafı tehdit edip sigara alıp dükkanı terk ettikten sonra sahte kimlikle yakalandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde elinde tüfekle girdiği tekel bayinde iş yeri sahibini tehdit edip, sigara isteyen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin tüfekle tehdit ettiği o anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ankara'da bir tekel bayisine elinde tüfekle giren bir kişi esnafı tehdit edip sigara alıp çıkıp gitti.

Olay, öğle saatlerinde Mutlukent Mahallesi, 2432'inci Sokakta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, elinde tüfekle tekel bayisine girerek, sigara istedi. Sigarayı alan şüpheli, çıkarken tüfeği iş yeri sahibine doğrultup, tehditte bulunduktan sonra uzaklaştı. Aynı bölgede başka bir iş yerine de tüfekle girip, müşterileri çıkardıktan sonra alkol alan şüpheli, ihbar üzerine sevk edilen polis ekipleri tarafından elinde tüfekle yakalanarak, gözaltına alındı. Çevrede paniğe neden olan şüphelinin üzerinden 4 adet sahte kimlik bulundu.

Ankara'da bir tekel bayisine elinde tüfekle giren bir kişi esnafı tehdit edip sigara alıp çıkıp gitti.

'TÜFEĞİ BİZE DOĞRULTTU'

Sokakta büyük bir panik yaşandığını belirten iş yeri sahibi S.B. (46), "Daha önce birkaç defa iş yerimize gelen biriydi. Normal insanlar gibi alacağını alıp giderdi. Tüfekle içeri girdi. Yeğenim 'Silahla içeriye giremezsin' diye uyarıda bulununca 'Ben girerim' dedi. Olayın ne olduğunu anlamadık. Aslında ilk başta şaka yapıyor sandık, ciddiye almadık. Sonra ciddi olduğunu anladık. Silahı gösterip, sigara istedi. Daha sonra tüfeği bize doğrulttu ve koşmaya başladı. Zaten orada bir bağrışma oldu. Bir mekana girmiş, orada insanları dışarı çıkarıp, alkol istemiş. Sonra polis gelince aldı" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA

Etiketler tüfekli müşteri tekel tekel bayi tehdit sigara ankara
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