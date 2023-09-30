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Tekirdağ'da 87 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 87 kaçak göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 87 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde düzenledikleri operasyonlarda 87 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonlarda insan kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler tekirdağ kaçak göçmen düzensiz göçmen mülteci
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