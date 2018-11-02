Tekneye zor çıkardılar... Herkes şaşırıyor

Zonguldak'da balıkçıların ağlarına takılan 1 metrelik levrek, satışa sunuldu. Balıkçı Cavit Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denize ağ bıraktıklarını, birkaç saat sonra ağı çekmeye başladıklarında büyük bir balığın takıldığını fark ettiklerini söyledi.

Ağı çektiklerinde bir metre uzunluğunda 10 kilogram ağırlığında levrek yakaladığını gördüğünü anlatan Yılmaz, "Balığı tekneye zor aldık. 10 kilogram ağırlığında bir metre uzunluğundaki levreği barınağa getirdiğimizde meraklı vatandaşlar fotoğraf çektirmek istedi." diye konuştu.

Yılmaz, ilçede ilgi odağı haline gelen levreği, 700 liraya bir restoran işletmecisine sattıklarını ifade etti.