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  3. 02 Kasım 2018 17:09

Tekneye zor çıkardılar... Herkes şaşırıyor

Zonguldak'ta balıkçıların ağına takılan 10 kilogram ağırlığında 1 metre uzunluğundaki levrek 700 liraya alıcı bulddu.

Tekneye zor çıkardılar... Herkes şaşırıyor
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Zonguldak'da balıkçıların ağlarına takılan 1 metrelik levrek, satışa sunuldu. Balıkçı Cavit Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denize ağ  bıraktıklarını, birkaç saat sonra ağı çekmeye başladıklarında büyük bir balığın  takıldığını fark ettiklerini söyledi.

Ağı çektiklerinde bir metre uzunluğunda 10 kilogram ağırlığında levrek  yakaladığını gördüğünü anlatan Yılmaz, "Balığı tekneye zor aldık. 10 kilogram  ağırlığında bir metre uzunluğundaki levreği barınağa getirdiğimizde meraklı  vatandaşlar fotoğraf çektirmek istedi." diye konuştu.

Yılmaz, ilçede ilgi odağı haline gelen levreği, 700 liraya bir  restoran işletmecisine sattıklarını ifade etti.

AA

levrek , balık , tekne , balıkçı
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