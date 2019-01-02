Teknisyenin korkunç ölümü

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Adıyaman isimli teknisyen bir apartmanın asansörünün bakımını yapmak istedi. Adıyaman bir süre çalışırken, tamir ettiği asansörün üzerine düşmesi sonucu bakımını yaptığı asansör ile kabin arasında sıkıştı.

Teknisyen sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kurtarılıp özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Adıyaman, olaydan yaklaşık 2 saat sonra yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Teknisyenin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.



