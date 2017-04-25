Tellere asılı ayakkabıların sırrı

İstanbul Esenyurt'ta tellere asılı ayakkabılar herkesi şaşkına çeviriyor. Bazı mahalle sakinleri 'Gençler evlerden çaldıkları ayakkabıları tellere atıyor. İhtiyacı olan da oradan alıyor" diyor. Avrupa'nın bazı bölgelerinde ‘Çetelerin hâkimiyetinde olan veya uyuşturucu satılan bölgeleri işaretlemek’ için benzer yöntem kullanılıyor. Bazı mahalle sakinleri ise mahalledeki boş binada uyuşturucu bağımlılarının olduğunu, onların atmış olabileceğini belirtiyor.

Esenyurt Pınar Mahallesi, gençlerin elektrik tellerine attığı ayakkabıların sıra dışı görüntüsüyle gündeme geldi. Pınar Mahallesi’nde neredeyse bir gelenek haline geldiği belirtilen olayı bazı bölge sakinleri ‘İyilik faaliyeti’ olarak açıkladı: “Gençler evlerden çaldıkları ayakkabıları tellere atıyor. İhtiyacı olan da oradan alıyor.”

Ayakkabıların tellere asılı olduğu yer, 1268. ve 1269. sokaklar.

‘SANKİ MESAJDI’

Habertürk'ün haberine göre mahalle sakinlerinin çoğu, ayakkabıların eğlence amacıyla çocuklar tarafından asıldığı görüşünde. Kimileri ise buna anlam veremediğini söylüyor. Ancak ayakkabıları kimin astığını kimse görmemiş. Elektrik tellerine ayakkabı asmanın bazı Avrupa ülkelerinde ‘Sokak çetelerini desteklemek, uyuşturucu satılan bir bölgeyi işaretlemek” anlamına geldiği hatırlatılınca mahalle sakinlerinin ortak kaygısı bölgedeki boş binayı masken tutan madde bağımlılarının bu işi yaptığı ihtimali oluyor.

“Mahalleli şikâyetçi olunca belediyeye haber verdik, ayakkabıları topladı” diyen Muhtar Cemal Taşçı, boş bina için de resmi makamlara başvurduğunu, haber beklediğini söyledi. Esnaf Metin Alp “Bir sabah telin üstünde bir çift ayakkabı gördüm, garip geldi. Çocukların eğlence olsun diye yaptığını düşündüm. Ama ayakkabının çift olması pek masum bir hareket gibi gelmedi bana. Sanki bir mesaj verilmeye çalışıyordu” dedi.

Mahalle sakini Hacı Avşar da “Asıl mesele mahalledeki boş bina. O binada her saat, her yaş grubundan madde bağımlısı görmek mümkün. Uyuşturucu kullanmaya geliyorlar. Ayakta duracak halleri kalmadığı için zombiye benziyorlar.

Ayakkabıları onlar atıyordur” diye konuştu. Mehmet Özgür ise ayakkabıları çocukların asıyor olabileceğini ancak ‘İhtiyaç sahipleri alıyor’ söylentisinin doğru olmadığını vurguladı.