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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakkabısının fiyatı için Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakkabısının fiyatı için Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
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İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris’te giydiği ayakkabının fiyatının 300 bin TL olduğuna dair iddiası üzerine Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini, Muğla'nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu'nda bulunan Cumhurbaşkanlığı'nın yazlık yerleşkesinde geçirirken giyim tarzıyla dikkat çekmişti.

Erdoğan’ın Marmaris'te tercih ettiği takım elbise ile birlikte şimdi de ayakkabıları gündemde.. Erdoğan'ın timsah derisi olduğu iddia edilen ayakkabısının fiyatı tartışma yarattı. 

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez İtalyan markası Stefano Ricci imzalı, timsah derisinden yapılmış kahverengi ayakkabının yaklaşık 300 bin TL değerinde olduğunu belirterek, ayakkabının internet satış fiyatını paylaştı.

Çömez paylaşımında, "20 emekli bir araya gelse, bir çift ayakkabısını ancak alabiliyor bir aylık emekli maaşları ile. Kestane balı, manda yoğurdu, Medine hurması ve yulaf ezmesine ise paraları kalmıyor!" ifadelerini de kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği İtalyan ayakkabının fiyatının 300 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Çömez'in iddialarının sosyal medyada tartışma konusu olmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) bir açıklama geldi. 

Yapılan açıklamada söz konusu iddiaların doğru olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:  

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “giydiği ayakkabının yabancı bir markanın ürünü ve fiyatının 5.550 Euro olduğu” yönündeki iddialar dezenformasyon ürünüdür.

Sayın Cumhurbaşkanımızın giydiği ayakkabı, iddia edildiği gibi yabancı bir markaya ait olmayıp, tamamen yerli bir üreticinin ürünüdür. Dolayısıyla ayakkabının iddia edilen marka veya fiyatla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, milli sanayimizin gelişimine liderlik etmekte, Türkiye’nin yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak adımları desteklemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

 

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Etiketler recep tayyip erdoğan ayakkabı timsah derisi italyan
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