TEM Otoyolu Ankara yönü ulaşıma kapatıldı
TEM Otoyolu Ankara yönü, Hereke kesiminden itibaren tır damperinin değişken mesaj işaretine çarpması nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Körfez Kavşakları arasında, tır damperinin değişken mesaj işaretine çarpması nedeniyle, Ankara yönünde geçici olarak ulaşıma kapatıldığı, trafiğin Hereke Batı Kavşağı'ndan Devlet Yolu'na yönlendirildiği bildirildi.
KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, "TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Körfez Kavşakları arasında, tır damperinin açılarak, değişken mesaj işaretine çarpması nedeniyle, Ankara yönünde geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Trafik, Hereke Batı Kavşağı'ndan Devlet Yolu'na yönlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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