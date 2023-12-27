  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. TEM Otoyolu Ankara yönü ulaşıma kapatıldı

TEM Otoyolu Ankara yönü ulaşıma kapatıldı

TEM Otoyolu Ankara yönü ulaşıma kapatıldı
Güncelleme:

TEM Otoyolu Ankara yönü, Hereke kesiminden itibaren tır damperinin değişken mesaj işaretine çarpması nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Körfez Kavşakları arasında, tır damperinin değişken mesaj işaretine çarpması nedeniyle, Ankara yönünde geçici olarak ulaşıma kapatıldığı, trafiğin Hereke Batı Kavşağı'ndan Devlet Yolu'na yönlendirildiği bildirildi.

KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Körfez Kavşakları arasında, tır damperinin açılarak, değişken mesaj işaretine çarpması nedeniyle, Ankara yönünde geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Trafik, Hereke Batı Kavşağı'ndan Devlet Yolu'na yönlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler Ankara tem otoyol TEM
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asgari ücrette son kulis: Erdoğan 1.000 TL'lik refah payı talimatı verdi Asgari ücrette son kulis: Erdoğan 1.000 TL'lik refah payı talimatı verdi Van Gölü'nde yatan tarih! Yazıların Türkçe çevirisine başlandı Van Gölü'nde yatan tarih! Yazıların Türkçe çevirisine başlandı Kabine toplantısı iptal edildi Kabine toplantısı iptal edildi İkinci el otomobilde ölümcül tuzak İkinci el otomobilde ölümcül tuzak Asgari ücret toplantısı sona erdi: Bakan Işıkhan açıklama yapacak Asgari ücret toplantısı sona erdi: Bakan Işıkhan açıklama yapacak Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti İstanbul'da ambulansla uyuşturucu sevkiyatına suç üstü İstanbul'da ambulansla uyuşturucu sevkiyatına suç üstü Covid-19 için yıllar önce uyarmıştı: Bill Gates'in 2024 kehanetleri belli oldu Covid-19 için yıllar önce uyarmıştı: Bill Gates'in 2024 kehanetleri belli oldu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar! Koşarak gelip atladı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar! Koşarak gelip atladı Bir ülke felaketi yaşıyor! Binlerce ev sular altında kaldı Bir ülke felaketi yaşıyor! Binlerce ev sular altında kaldı