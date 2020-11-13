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  3. 13 Kasım 2020 22:04

Temizlik işçileri çöp torbalarıyla ''Ayıp ama'' yazarak tepki gösterdi

Düzce'de temizlik işçileri, topladıkları çöp torbaları ile "ayıp ama" yazarak vatandaşlara tepki gösterdi.

Temizlik işçileri çöp torbalarıyla ''Ayıp ama'' yazarak tepki gösterdi
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Düzce Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler 16 mahallede bir haftada yaptıkları rutin çalışmada topladıkları 1620 kilogram çöpü 150 torbaya doldurdu.

Çöplerini yere atan ve piknikten sonra geride çöp bırakanlara tepki göstermek isteyen ekipler, 150 torbayı bir araya getirerek "Ayıp ama" yazısı oluşturdu.

Temizlik konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan ekipler, vatandaşlara çevreyi temiz tutma çağrısı yaptı.

düzce , güncel , çöp torbası
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