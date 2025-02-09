Teröristbaşı Öcalan'dan terör örgütüne mektup

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne mektup yazdığı iddia edildi. Güvenlik kaynakları, bebek katilinin ''Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum'' görüşünde olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekim ayında yapmaya başladığı ''Terörsüz Türkiye'' çağrılarının ardından DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan'dan oluşan İmralı heyeti iki kez terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'la görüşmüştü.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ''Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. Kısa bir sürede bu tarihi çağrıyı da yapacak. Bu çağrıyı önemsiyoruz, destekliyoruz, arkasındayız. İktidarı da bu tarihi çağrıya uygun şekilde rolünü oynamaya çağrıyoruz. Sayın Bahçeli yürütmenin başı değil. Yürütmenin başındaki Erdoğan'a büyük adım düşüyor. Artık top Erdoğan'da.'' ifadelerini kullandı.

ÖCALAN'DAN TERÖR ÖRGÜTÜNE MEKTUP

DEM Parti, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İmralı arasındaki görüşmelerin hız kazandığı öğrenildi.

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, teröristbaşı Öcalan terör örgütüne bir mektup yazdı. Mektubun içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, güvenlik birimleri ile Öcalan arasındaki görüşmelerde, silah bırakma çağrısının içeriği, hangi yöntemle yapılacağı, örgüt üzerinde etkili olup olmayacağı üzerinde değerlendirmeler yapılıyor.

Güvenlik kaynakları "Bu görüşmeler DEM heyeti, Öcalan ve MİT arasında yürütülüyor. Silah bırakma çağrısının hangi yolla yapılacağı, hangi ifadelerle yapılacağı, sözlü mü, yazılı mı, görüntülü mü olacak? Bunlar ele alınıyor. Bu seçeneklerin hangisinin etkili olacağı değerlendiriliyor. Belli bir noktaya geldikten sonra Öcalan'ın çağrısına ilişkin adım atılacak" dedi.

''ÖRGÜTÜ BEN KURDUM BEN DAĞITIYORUM''

Güvenlik kaynaklarına göre, Öcalan örgütün dayatmalarına izin vermiyor ve "Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum" görüşünde. Görüşmelerde Öcalan'ın bazı taleplerinin olduğu ancak 'Af' konusunun hiçbir şekilde tartışmaya açılmadığı ifade ediliyor. Kulislerde, örgüt tamamen silah bırakırsa hasta ve yaşlı mahkûmlar için kalan cezalarının ev hapsi olarak tamamlamalarına yönelik düzenleme yapılacağı kaydediliyor. AK Parti kaynakları ise "Burada yapılması gereken şey silahları bırakmaları. Sonra bir eksik varsa bakacağız. Silah bırakmadan ve somut olarak bunu görmeden hiçbir adım atılamayacak" diye konuştu.

Türkiye Gazetesi