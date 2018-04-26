Advertisement Advertisement
Masaj salonuna baskın ! Genç kadınları...
Masaj salonuna baskın ! Genç kadınları...
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu ! Çok sayıda gözaltı var
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu ! Çok sayıda gözaltı var
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu !
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu !
MHP'den tartışma yaratacak istifa ! İYİ Parti'ye geçti
MHP'den tartışma yaratacak istifa ! İYİ Parti'ye geçti
Rusya'dan Türkiye için flaş S-400 açıklaması !
Rusya'dan Türkiye için flaş S-400 açıklaması !
Artık ücret alınmayacak... 28 Nisan'da başlıyor !
Artık ücret alınmayacak... 28 Nisan'da başlıyor !
ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi ? Flaş açıklama
ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi ? Flaş açıklama
İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye destek !
İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye destek !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Nisan 2018 23:39

Teröristlere operasyon ! İmha edildi...

Tunceli'de teröristlere yapılan operasyonlarda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Teröristlere operasyon ! İmha edildi...
A+ A-

Tunceli merkez ve Nazımiye ilçesi kırsallarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tunceli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nazımiye ve merkez kırsalında Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet silah üstü dürbün, 1 adet dolu şarjör, 30 adet M-16 mühimmatı, 2 adet topuk koparan mayın, 210 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 3 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet el telsizi, 110 metre kablo, 1 adet basma düzeneği, 2 adet pil bloğu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Tespit edilen 2 adet mayın ve 3 adet el yapımı patlayıcı bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

DHA

operasyon , silah , mühimmat , tunceli
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM