Terörsüz Türkiye anketinden dikkat çeken sonuçlar: Ne Türkler, ne de Kürtler...

KONDA Araştırma, geçen yıl MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yaptığı tarihi çağrıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecini seçmenlere sordu. KONDA'nın araştırmasında, ankete katılan hem Türk hem de Kürt seçmenlerin süreçten umutsuz olduğu ortaya çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen sene, 22 Ekim 2024 tarihinde partisinin TBMM'deki grup toplantısında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yaptığı tarihi çağrıyla başlayan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili tartışmalar devam ederken KONDA Araştırma'dan dikkat çeken bir anket sonucu geldi.

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem SÖZCÜ TV ekranlarında yayınlanan ve Özlem Gürses'in sunduğu Para Politika ve Hayat programında ellerindeki son kamuoyu anketinin sonuçlarını açıkladı.

Erdem, KONDA'nın araştırmasında katılımcı seçmenlere "Son aylarda yaşanan gelişmeler baktığınızda sizce, hükümetin başlattığı açılım, Kürt sorununu çözer mi?" sorusunun sorulduğunu belirtti.

Erdem anket sonuçlarını



Çözmez: Yüzde 35

Kesinlikle çözmez: Yüzde 27

Fikri yok: Yüzde 23

Çözer: Yüzde 12

Kesinlikle çözer: Yüzde 3

şeklinde açıklarken, Türk seçmenlerin yüzde 62'sinin AK Parti iktidarının "Kürt sorunu"nu çözemeyeceğini düşündüğünü belirtti.

KONDA Barometresine göre bu oran; birinci çözüm süreci olarak bilinen 2013'te yüzde 48 düzeyindeydi.

Diğer yandan MHP lideri Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrıdan 5 ay sonra mart ayında yapılan ankette iktidarın bu sorunu çözebileceği düşünenlerin oranı yüzde 16 düzeyindeyken bugün yüzde 12 seviyesine gerilediği görüldü.



Konda Barometresi'ne göre; hükümetin Kürt sorunun çözebileceğini düşünen Kürt seçmen oranının Eylül ayında yüzde 32 düzeyinde kaldığı buna karşın, fikrim yok diyenlerin oranının yüzde 20 ve 'çözemez' diyenlerin oranının da yüzde 48 olduğu görüldü.

2013'teki birinci çözüm süreci olarak anılan dönemde Kürt seçmenin hükümetin başlattığı açılım sürecinde Kürt sorununu çözebileceğine olan güveni yüzde 66 düzeyinde ölçülmüştü.

Kürt seçmenlerin, Bahçeli'nin çağrısından 5 ay sonra Mart ayında yapılan ilk ankette ise Kürt sorunun çözüleceğine ilişkin desteği yüzde 27 düzeyindeydi.

Kürt seçmenlerde de kararsızlık düzeyinin yüzde 32'den yüzde 20'ya geriledi.