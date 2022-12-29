TESK'ten, EYT düzenlemesine ilişkin açıklama

Esnaf ve sanatkarların tepe örgütü TESK, EYT'nin şartlarının olumlu ve çözümün sevindirici olduğunu belirtti.

SGK ve Bağ-Kur'u da kapsayan EYT düzenlemesi ile ilgili görüş paylaşan TESK Başkanı Bendevi Palandöken emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunun çözümünün sevindirici olduğunu belirtti.

2 milyon 250 bin kişi emekli olacak

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yaş sınırı olmadan yeni düzenleme ile birlikte 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesi çözüme kavuştu. Alınan bu kararın ülkemize, milletimize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Kararın alınmasında emeği geçen Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.