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Thodex'in kurucusu Türkiye'ye iade edilecek

Thodex'in kurucusu Türkiye'ye iade edilecek
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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade kararını Dıraç Temyiz Mahkemesi de uygun buldu. İlerleyen günlerde Özer Türkiye'ye getirilecek.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk yargıtayına itiraz hakkı bulunuyor. Ancak Arnavutluk Adalet Bakanı iadesine olumlu görüş bildirdiği için yüksek ihtimal bu yargı süreci işlemeyecek.

İlerleyen günlerde Özer Türkiye'ye getirilecek.

Etiketler Faruk Fatih Özer Thodex kurucusu thodex'in kurucusu Türkiye iade Arnavutluk
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