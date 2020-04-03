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  3. 03 Nisan 2020 23:57

THY duyurdu ! 20 Nisan'a kadar durduruldu

Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışın yasaklanmasının ardından THY'den flaş bir adım geldi.

THY duyurdu ! 20 Nisan'a kadar durduruldu
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Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından Türk Hava Yolları da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını 15 gün süreyle durdurduğunu açıklandı. 

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Koranavirüs salgını  mücadele kapsamında 30 Büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 Büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir." dedi.

DHA

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