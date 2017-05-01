Suriye sınırında büyük askeri hareketlilik
Suriye sınırında büyük askeri hareketlilik
23 yıllık TV kanalının kapısına kilit vurdular !
23 yıllık TV kanalının kapısına kilit vurdular !
Erdoğan'dan Hindistan'da önemli FETÖ mesajı
Erdoğan'dan Hindistan'da önemli FETÖ mesajı
Çocukların son oyuncağı stres çarkları için kritik uyarı
Çocukların son oyuncağı stres çarkları için kritik uyarı
Beşiktaş'ta da polis müdahalesi; çok sayıda gözaltı var !
Beşiktaş'ta da polis müdahalesi; çok sayıda gözaltı var !
Taksim'de yaka paça gözaltı ! Polis göz açtırmıyor...
Taksim'de yaka paça gözaltı ! Polis göz açtırmıyor...
Araç sahipleri dikkat ! 500 gün cezası var...
Araç sahipleri dikkat ! 500 gün cezası var...
Marmaray'da yeni dönem yarın başlıyor
Marmaray'da yeni dönem yarın başlıyor
  1. 01 Mayıs 2017 13:40

THY pilotu, denizi kirleten gemiyi ihbar etti

Atatürk Havalimanı'na inişe geçen THY uçağının pilotu, denizi kirleten gemiyi ihbar etti.

THY pilotu, denizi kirleten gemiyi ihbar etti
A+ A-

Atatürk Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada denizi kirleten bir gemiyi gören THY pilotu olaya kayıtsız kalmayarak kontrol kulesini uyararak, gemiyi sahil güvenlik birimlerine bildirilmesini istedi.

İstanbul Atatürk Havalimanı’na Cumartesi günü iniş için yaklaşan bir Türk Hava Yolları (THY) uçağının pilotu denizi kirleten bir gemiyi görünce kuleyi uyardı.

Kontrol kulesine, "7 milde bir gemi tamamen sintinesini boşaltmış. Çok kötü çevre için" anonsunda bulundu.Türk Hava Yolları’nın Kamerun’un Yaounde kentinden gelen Boeing 737-900 tipi uçağının pilotu da inişte yaklaşık 600 metre yükseklikte Marmara Denizi’ndeki sintine kirliliğini gördü.Gördüğü manzara karşısında duyarsız kalmayan TK667 sefer sayılı uçağın pilotu da hemen Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’ne gemiyi ihbar etti.THY pilotu, "Efendim yaklaşık 8.5 milde deniz kirliliği mevcut.Bir gemi tahmin ediyorum sintine boşaltmış gibi görünüyor.Rapor edildi mi?" bilgilendirmesinde bulundu. Pilotların ihbarı üzerine kontrolör de durumu hemen ilgili birime iletilmesi üzerine gemiyi arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.

İHA

gemi , thy pilotu , atatürk havaliamanı , deniz