  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. THY'den yurt dışına çıkacak yolculara uyarı

THY'den yurt dışına çıkacak yolculara uyarı

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs arasında, yurt dışından gelmeyi ya da yurt dışına çıkmayı planlayan yolculara uyarıda bulundu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

29 Nisan Perşembe günü saat 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00 arasında yurt dışından gelmeyi ya da yurt dışına seyahat etmeyi planlayan yolcularımız (İç hat aktarmalı seyahat edecekler de dahil olmak üzere) seyahat izin belgesi gerekmeksizin yapılan kontrollerde yurt dışı uçuşlarına dair biletlerini ibraz ederek ve varış ülkesi kabul şartlarını dikkate alarak seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz.

Etiketler yolcu yurt dışı uyarı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Nihat Hatipoğlu: ''Müslüman ve namuslu insan eşini kıskanır''
Tam kapanma öncesi sürpriz karar! Bakan Koca açıklama yapacak!
Survivor'da İsmail Balaban'a nişanlısından büyük darbe!
Tam kapanma için yeni düzenleme geliyor
Hülya Avşar attığı tokatla rol arkadaşını hastanelik etti
ŞOK 28 Nisan aktüel kataloğu
Son ankette AK Parti'ye, AK Parti seçmeninden kötü haber!
Fatih Altaylı canlı yayında alkol yasağını böyle ''ti''ye aldı
5 bin kişilik sosyal mesafe deneyinin sonuçları açıklandı!
Son seçim anketi açıklandı: İttifak hesapları değişecek; MHP eridi!