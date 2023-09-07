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THY'nin İtalya seferlerine grev engeli

THY'nin İtalya seferlerine grev engeli
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Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamaya göre yarınki bazı İtalya seferleri grev nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da yer hizmetleri personelinin yapacağı grev nedeniyle yarınki bazı seferlerini karşılıklı olarak gerçekleştirmeyecek.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873-74 İstanbul-Milano-İstanbul ile TK 1895-96 İstanbul-Milano-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

 

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