TikTok ile BKM'den iş birliği: İstanbul Komedi Festivali için partner oldu

TikTok ve BKM, İstanbul Komedi Festivali için bir iş birliğine imza attı.

BKM tarafında bu yıl beşinci kez düzenlenecek İstanbul Komedi Festivali için BKM ve TikTok anlaşma imzaladı. 11 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivale TikTok hem uygulama içinde hem de dışında çeşitli kampanyalar ve etkinliklerle destek verecek.

'EĞLENCE DÜNYASININ BU İKİ DEVİNİN BİR ARAYA GELMESİ KEÇINILMAZDI'

Marketing Türkiye'de yer alan habere göre, TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen ve BKM CEO’su Zümrüt Arol Bekçe iş birliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gelen, konuyla ilgili şunları söyledi: "Dünya çapında her ay 1 milyardan fazla insan eğlenmek, kendisini ifade etmek ve yeni yetenekler keşfetmek için TikTok’a geliyor. Diğer taraftan Beşiktaş Kültür Merkezi Türkiye’de çeyrek asırdır herkesin gönlünde taht kurmuş önemli bir kurum. TikTok içinde de bunu görebiliyoruz. Şöyle bir örnek vereyim: BKM bünyesinde yer alan Çok Güzel Hareketler 2’nin resmi bir TikTok hesabı var. Bu hesaptan paylaşılan içeriklerin izlenme sayısı şu an 26 milyonun üstünde. Bunun dışında uygulama içinde yayılan #çokgüzelhareketler2 etiketli videoların izlenmesi de 1.2 milyara ulaştı. Bu sayılar artmaya da devam ediyor. Hal böyleyken eğlence dünyasının bu iki devinin bir araya gelmesi de kaçınılmazdı.”

Bekçe de açıklamasında Z kuşağına dikkat çekerek şunları ifade etti: "Özgün bir içerik üreticisi olarak BKM’nin; içeriğinin bu yoğunlukla paylaşıldığı, özellikle Z Kuşağı’nın neredeyse tamamının yer aldığı bu mecraya uzak kalması düşünülemezdi. En moralli ve renkli etkinliğimiz İstanbul Komedi Festivali’yle TikTok’a hızlı bir giriş yapıyoruz. Aslen Çok Güzel Hareketler Bunlar ve diğer içeriklerimiz hali hazırda Emir’in detaylarını verdiği üzere milyonlarca kez izleniyor. Canlı performans tarafında ise ilk defa özel projelerle iş birliğimizi daha sağlam bir noktaya taşıdık. TikTok’la iş birliği yapmak ve yan yana yürümek bizim için gurur verici.”