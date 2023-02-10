  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ''TIR’lar engelleniyor'' iddialarına Kaymakamlık yanıt verdi

''TIR’lar engelleniyor'' iddialarına Kaymakamlık yanıt verdi

''TIR’lar engelleniyor'' iddialarına Kaymakamlık yanıt verdi
Güncelleme:

Türk Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) depremzedelere gönderdikleri yardım TIR'ının durdurulduğunu ve dernek başkanlarının gözaltına alındığını duyurmuştu, Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi.

TÜMYAD, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda depremzedelere gönderecekleri yardım TIR’larının engellenerek dernek başkanının gözaltına alındığını duyurdu.

TÜMYAD tarafından yapılan açıklama şöyle: 

"Deprem bölgelerine göndereceğimiz yardım tırımız gerekçesiz engellendi. Dernek başkanımız ve bir yöneticimiz Şehremini Polis Karakolu'nda gözaltına alındı."

 KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

 Fatih Kaymakamlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada olayda darp ve güvenlik güçlerine mukavemet olduğu belirtildi.

Kaymakamlığın açıklaması şöyle:

''TIR’lar engelleniyor'' iddialarına Kaymakamlık yanıt verdi

 

Etiketler tümyad yardım tırı TIR fatih kaymakamlık fatih kaymakamlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
7.7'lik depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler!
Hatay'da yol kesen yağmacılar kamerada
Kahramanmaraş'ta kahreden görüntüler...
Kahramanmaraş'ın son hali havadan görüntülendi
Enkaz üstünde hırsızlık anı canlı yayına yansıdı
Yer yerinden oynadı! Kahramanmaraş'ta kırılan fay hattı böyle görüntülendi
Hedef gösterilen Oğuzhan Uğur ''zorunda kaldık'' diyerek paylaştı
Prof. Dr. Celal Şengör: ''Erdoğan tamamen başarısız oldu''
Deprem felaketi önemli kültür miraslarını da vurdu
Deprem risk haritası paylaşıldı: İşte deprem riski en düşük ve en yüksek illerimiz