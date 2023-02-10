''TIR’lar engelleniyor'' iddialarına Kaymakamlık yanıt verdi

Türk Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) depremzedelere gönderdikleri yardım TIR'ının durdurulduğunu ve dernek başkanlarının gözaltına alındığını duyurmuştu, Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi.

TÜMYAD, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda depremzedelere gönderecekleri yardım TIR’larının engellenerek dernek başkanının gözaltına alındığını duyurdu.

TÜMYAD tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Deprem bölgelerine göndereceğimiz yardım tırımız gerekçesiz engellendi. Dernek başkanımız ve bir yöneticimiz Şehremini Polis Karakolu'nda gözaltına alındı."

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Fatih Kaymakamlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada olayda darp ve güvenlik güçlerine mukavemet olduğu belirtildi.

Kaymakamlığın açıklaması şöyle: