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TMSF’ye 2 yeni atama

TMSF’ye 2 yeni atama
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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) üyeliklerine iki yeni isim atandı.

Seçim sonrası bürokraside yeni atamalar devam ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu üyeliklerine Çiğdem Uçar ve Şeref Safa atandı.

Savunma Sanayii Başkanlığında Başkan Yardımcılıklarına Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar, ve Mustafa Murat Şeker getirildi.

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