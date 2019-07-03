  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Temmuz 2019 18:27

Toplarken yakalandılar ! 3 kişiye 204 bin TL ceza

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, 5 kilo 800 gram salep soğanı topladıkları tespit edilen 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi.

Toplarken yakalandılar ! 3 kişiye 204 bin TL ceza
A+ A-

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beytüşşebap'ın Tahtereş mevkisinde salep soğanı toplandığı ihbarıyla harekete geçti.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, salep soğanını toplayan 3 kişinin kimliğini tespit etti. Jandarmanın belirlenen adrese düzenlediği operasyonda yapılan aramada 5 kilo 800 gram salep soğanı ve 2 av tüfeği ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Çevre Kanunu'na muhalefet suçundan 3 şüpheliye ayrı ayrı 68 bin TL olmak üzere 204 TL para cezası verildi.
 

DHA

şırnak , beytüşşebap , salep soğanı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM