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  3. 13 Aralık 2017 10:34

Toplu taşıma için Türkiye Kart geliyor

Toplu taşıma, müze, park ödemeleri ve para transferleri için tek kart dönemi başlıyor.

Toplu taşıma için Türkiye Kart geliyor
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ulaşımda 2018 yılında tüm Türkiye'de kullanılması beklenen "Türkiye kart" projesini anlattı.
Arslan, 2018'de yeni bir kart uygulamasına geçmeyi planladıklarını ve projenin isminin 'Türkiye Kart' olacağını açıkladı.

"KREDİ KARTI İLE YAPILABİLECEK HER ŞEY"

Hürriyet'in haberine göre Bakan Arslan, PTT'nin 4600 noktası üzerinden bu kartın alınabileceğini belirterek, "Kredi kartıyla yapabildiğiniz her şeyi yapabileceksiniz. Bununla sınırlı değil, İstanbul başta olmak üzere tüm belediyelerle anlaşmalar yapıyoruz. Otobüsünden, metrosuna her yerde geçecek. İl değiştirdiğinizde ayrı bir kart almanız gerekmeyecek. Milli parklarda, müzelerde, uçaklarda her yerde geçecek." dedi.

"DÜNYADA ÖRNEKLERİ ÇOK AZ, İHRAÇ EDEBİLİRİZ"

Amaçlarının tek bir kartla her türlü finansal işlemi yapmak olduğunu vurgulayan Arslan, "Dünyada örnekleri çok az. Birçok ülkeye bunu ihraç da edebiliriz." ifadelerini kullandı.

 

 

türkiye kart , toplu taşıma
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