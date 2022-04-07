Toz fırtınası şehri yuttu, gökten çamur yağdı
Bitlis’in Tatvan ilçesinde dün geceden bu yana etkisini sürdüren yağmur Suriye kaynaklı toz taşınımıyla birlikte çamur olup yağdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde başlayan yağmur 2 gün sürmesi beklenen Suriye kaynaklı toz taşımıyla birleşince Tatvanlı vatandaşlar sabaha çamurla uyandı. Araçların çamurla kaplandığı Tatvan’da sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlara Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yer yer çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı uyarılar yapıldı.
Yetkililer, Bitlis ve çevresinde bugün ve yarın yağış beklediklerini bildirirken, havadaki toz ve rüzgar nedeniyle yağışların "çamur" şeklinde görülebileceğini ifade etti.
İHA
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